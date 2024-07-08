Стало известно о многотысячном долге популярной российской блогерши перед налоговой

Блогерша Валя Карнавал задолжала ФНС 241 тысячу рублей

У популярной российской блогерши Вали Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) обнаружили многотысячный долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Shot в Telegram.

Изданию стало известно, что Карнавал задолжала российской налоговой 241 тысячу рублей. ФНС вынесла блогерше предупреждение о том, что в случае неоплаты задолженности ей могут заблокировать банковский счет или закрыть выезд из страны.

Пиар-менеджер Карнауховой заявил, что у блогерши нет задолженностей. Он заверил, что Карнавал оплачивает налоги минимум раз в год.

Ранее стало известно, что ФНС заблокировала счета компании блогера Гусейна Гасанова. Причиной стали долги перед налоговой и отсутствие декларации.

До этого Карнаухова рассказала о жизни до популярности. По ее словам, она работала с 15 лет. Инфлюэнсерша призналась, что иногда ей было нечего есть.