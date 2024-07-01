Популярная блогерша высказалась о жизни до популярности словами «есть нечего было»

Популярная российская блогерша Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) высказалась о жизни до популярности словами «есть нечего было». Подробности она раскрыла в интервью журналистке Надежде Стрелец, доступном на YouTube.

Карнавал вспомнила, что первые свои деньги зарабатывала, устроившись актрисой на квестах в возрасте 15 лет. По ее словам, она работала с 6 вечера до 4-5 часов утра. «Зарабатывала по 200-300 рублей за игру, и вот так вот платила за квартиру, за еду. Иногда вообще нечего есть было», — сказала блогерша.

Тиктокерша также назвала себя классной и сильной, отметив, что ей удалось справиться с этими трудностями.

Ранее Карнавал раскрыла правду о работе блогером. Карнаухова сообщила, что в прошлом съемка одного видео для TikTok занимала у нее по несколько часов. По ее словам, ей было тяжело читать комментарии, авторы которых писали, что она уже снимает не так, как раньше.