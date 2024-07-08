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13:06, 8 июля 2024Среда обитания

Стартап по производству «зеленого» железа привлек инвесторов

Стартап по производству зеленого железа H2 Green Steel привлек инвесторов

Фото: @H2GreenSteel

Стартап H2 Green Steel, специализирующийся на производстве «зеленого» железа, привлек инвесторов. Об этом сообщает ESG Today.

Вложиться в компанию решила инвестиционная организация из Европы Demeter. Средства должны пойти на создание главной фабрики H2 Green Steel в шведском городе Буден. Строительство предприятия началось в 2022 году, планируется, что фабрика начнет функционировать в 2026-м.

Производство железа является одним из главных источников выбросов углекислого газа. На сектор приходится около семи-девяти процентов прямых выбросов парниковых газов от использования ископаемого топлива.

Чтобы сократить выбросы, работники H2 Green Steel удаляют кислород из оксида железа. Для этого используют водород, полученный с помощью «зеленой» энергии. Во время производства используются только возобновляемые источники энергии. Рассчитывается, что выбросы предприятия окажутся на 95 процентов ниже, чем при производстве традиционного железа.

Ранее компания по устойчивому строительству домов Bisly привлекла 6,7 миллионов долларов. Благодаря этим средствам фирма сможет осуществить расширение в Европе.

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      Александра Качан
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