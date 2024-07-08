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10:10, 8 июля 2024Экономика

Стоимость бронирования танкеров в российских портах заметно выросла

ЦЦИ: ставки фрахта нефтетанкеров в Новороссийске выросли на 10-27,2 процента

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В конце июня 2024 года ставки фрахта (бронирования) нефтяных танкеров в российских портах заметно выросли на фоне роста экспорта отечественного сырья. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Так, в конце второй половины первого летнего месяца фрахтовые ставки на танкер класса Aframax грузоподъемностью 100 тысяч тонн в направлении из Новороссийска в Турцию выросла на 20,6 процента, до 2,8 доллара за баррель, Северный Китай — на 27,2 процента, до 10,2 доллара, Восточную Индию — на 10 процентов, до 6,5 доллара, а в Западную Индию — на 3,1 процента, до 6 долларов.

В свою очередь, ставки на фрахт танкера класса Aframax из балтийских портов в Северный Китай увеличились на 9 процентов и достигли уровня в 11,7 доллара за баррель. В направлении Западной Индии выросли ставки на бронь судов класса Suezmax (135 тысяч тонн) из Новороссийска и Мурманска — на 1,3 процента (до 6,2 за баррель) и 3,4 процента (до 8,3 за баррель) соответственно.

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Эксперты связывают подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин такой тенденции аналитики отнесли увеличение экспорта нефти из российских портов, минимальный дисконт (13,5 доллара за баррель) на сырье Urals и стабильные биржевые цены на эталонный сорт Brent, которые в настоящее время на лондонской бирже ICE находятся выше отметки в 85 долларов. Кроме того, удорожанию стоимости бронирования танкеров на отдельных направлениях способствует и устойчивый спрос на сырье со стороны китайских потребителей.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о резком росте экспорта российской нефти морским путем. Так, к концу июня 2024 года еженедельный объем вывоза сырья из РФ достиг уровня в 25,66 миллиона баррелей, что стало максимальным показателем с мая. Прирост составил 4,37 миллиона без учета поставок, идентифицированные как казахстанский сорт KEBCO.

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