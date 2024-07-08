Суд восстановил адвокатский статус защитника из дела Голунова Алексея Коврижкина

Хамовнический районный суд Москвы восстановил статус адвоката Алексея Коврижкина, который был защитником экс-полицейского Игоря Ляховца — ключевого обвиняемого по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу данных суда.

Юрист подал иск с требование признать незаконным заключение Квалификационной комиссии Адвокатской палаты от 7 октября 2020 года и решения Совета Адвокатской палаты от 12 октября 2020 года, по которым он был лишен статуса адвоката. Суд его удовлетворил.

Первый раз суд рассмотрел иск в 2020 году, тогда решение было принято не в пользу Коврижкина. Однако юрист обжаловал его в Мосгорсуде, а потом и в кассационной инстанции, после его рассмотрел Хамовнический суд столицы.

В апреле МВД России подало иск о взыскании 1,5 миллиона рублей с экс-сотрудников полиции, которые подкинули наркотики журналисту Ивану Голунову. Ранее стало известно, что осужденный за подброс наркотиков Голунову экс-полицейский Денис Коновалов получил условно-досрочное освобождение. Подброс наркотиков и фальсификацию доказательств он признал.