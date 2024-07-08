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17:15, 8 июля 2024Экономика

Детали для китайских автомобилей подорожали на четверть

НАПИ: средняя цена деталей для китайских автомобилей в России выросла на 26,1 %

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Средняя цена на запчасти для легковых автомобилей китайского производства в России в июне выросла более чем на четверть (26,1 процента) по сравнению с тем же периодом прошлого года. К такому выводу пришло маркетинговое агентство НАПИ.

В компании проанализировали стоимость оригинальных деталей в страховой корзине от агрегаторов. Она показала, что, в частности, передний бампер подорожал на 57,8 процента, лобовое стекло — на 56,7 процента, а передняя правая дверь — на 51,2 процента. Подешевело только переднее крыло (минус 15,2 процента).

Ранее сообщалось, что по итогам первых пяти месяцев 2024 года Россия стала крупнейшим рынком сбыта для китайских автомобилей. За этот период времени в страну ввезли 372,5 тысячи автомобилей из КНР, а в идущей второй Мексику 190,6 тысячи.

В апреле специалист по покупке автомобилей с пробегом Елена Лисовская рассказала, что страховка не всегда помогает владельцу найти деталь на поврежденный китайский автомобиль. По ее словам, страховщик в итоге предлагает владельцу самому заказывать ее в Китае.

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      Платон Щукин
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