Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
00:53, 8 июля 2024Силовые структуры

Тренера женской сборной России по борьбе обвинили в финансировании терроризма

«Известия»: родственник тренера по борьбе Исматзода воюет на стороне террористов

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Родственник тренера женской сборной России по борьбе Алишери Исматзода, задержанного за финансирование террористов, воюет на стороне боевиков в Сирии. Об этом сообщили «Известия».

Отмечается, что выйти на Исматзода удалось в рамках другого уголовного дела. Все началось с того, что в 2022 году в Telegram появился канал, выкладывавший личные данные обеспеченных подростков. За удаление публикаций администраторы требовали деньги.

В какой-то момент молодой человек по имени Денис (имя изменено) заметил в канале фото своей знакомой и попросил администраторов удалить снимок. Вместо этого они опубликовали личные данные парня и попросили деньги за их удаление. Пострадавший дважды перевел средства, после чего обратился в правоохранительные органы.

После этого был задержан борец и тренер Мухамадй (Мумик) Исматов. Во время поиска предполагаемых сообщников следователи вышли на его брата, тренера по вольной борьбе Алишери Исматзоды. В ходе обыска у него обнаружили экстремистскую литературу.

Также выяснилось, что Исматзод переводил деньги своему родственнику. По информации спецслужб, он воюет в Сирии на стороне террористического формирования.

Ранее Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил к 11 годам лишения свободы Абдурахимжона Эсана угли Курбоналиева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за финансирование террористических организаций.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Второй тур выборов в парламент Франции завершен, Макрон не стал обращаться к нации. Кто сформирует новое правительство?

      Олланд объявил об отказе выдвигаться на пост главы будущего правительства

      Тренера женской сборной России по борьбе обвинили в финансировании терроризма

      На манифестации в Париже произошли стычки

      В России заявили о провале Макрона на втором туре выборов во Франции

      Родившую от 16-летнего подростка учительницу посадили на шесть лет

      Раскрыта неожиданная причина детского рака

      Макрон поздравил бывшего президента Франции с избранием в парламент

      Бастрыкин отреагировал на изнасилование мигрантами сотрудницы «Матч ТВ»

      Раскрыты сложности поисков людей под завалами насосной станции в Волгограде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше