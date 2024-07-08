Тренера женской сборной России по борьбе обвинили в финансировании терроризма

«Известия»: родственник тренера по борьбе Исматзода воюет на стороне террористов

Родственник тренера женской сборной России по борьбе Алишери Исматзода, задержанного за финансирование террористов, воюет на стороне боевиков в Сирии. Об этом сообщили «Известия».

Отмечается, что выйти на Исматзода удалось в рамках другого уголовного дела. Все началось с того, что в 2022 году в Telegram появился канал, выкладывавший личные данные обеспеченных подростков. За удаление публикаций администраторы требовали деньги.

В какой-то момент молодой человек по имени Денис (имя изменено) заметил в канале фото своей знакомой и попросил администраторов удалить снимок. Вместо этого они опубликовали личные данные парня и попросили деньги за их удаление. Пострадавший дважды перевел средства, после чего обратился в правоохранительные органы.

После этого был задержан борец и тренер Мухамадй (Мумик) Исматов. Во время поиска предполагаемых сообщников следователи вышли на его брата, тренера по вольной борьбе Алишери Исматзоды. В ходе обыска у него обнаружили экстремистскую литературу.

Также выяснилось, что Исматзод переводил деньги своему родственнику. По информации спецслужб, он воюет в Сирии на стороне террористического формирования.

Ранее Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил к 11 годам лишения свободы Абдурахимжона Эсана угли Курбоналиева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за финансирование террористических организаций.