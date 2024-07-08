Тренера женской сборной России уличили в терроризме из-за брата-вымогателя

Брат тренера по борьбе Исматзоды занимался вымогательством у подростков

Тренера женской сборной России по борьбе Алишери Исматзоды уличили в финансировании террористов в ходе расследования уголовного дела о вымогательстве, к которому причастен его родной брат — борец и тренер Мухамадй (Мумик) Исматов. Об этом сообщают «Известия».

В 2022 году в Telegram появился канал, выкладывавший личные данные обеспеченных подростков. За удаление публикаций администраторы требовали деньги. Ими оказались Мумик и его приятель Темур. По данным следствия, Мумик находил жертв для вымогательства и компромат, а его сообщник переписывался с ними. Темур позже со своей семьей переехал в США и оттуда продолжит свою преступную деятельность.

Родственники и друзья Мумика знали, что он промышляет криминальным бизнесом, следствие располагает финансовыми документами о переводах.

Ранее 8 июля сообщалось, что Исматзода переводил средства родственнику, который воюет на стороне боевиков в Сирии. Щербинский районный суд арестовал его по делу о содействии терроризму на срок 1,5 месяца — до 28 августа 2024 года.