В Афганистане отказались признавать женскую половину сборной на Олимпиаде-2024

Власти Афганистана отказались признавать женскую половину сборной на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом представитель спортивного управления правительства страны Аталь Машвани сообщил Le Parisien.

Машвани заявил, что только трое мужчин являются официальными участниками Игр, так как в настоящее время в Афганистане женский спорт запрещен. «А если женщины не занимаются спортом, как они могут попасть в национальную сборную?» — задался вопросом он.

В Международном олимпийском комитете заявили, что не общались с властями Афганистана и не пригласили их на Игры. Отмечается, что кандидатуры участников Олимпиады обсуждались только с руководством Национального олимпийского комитета, которое находится в изгнании.

На соревнованиях выступят шесть спортсменов из Афганистана — три женщины и три мужчины. Женщины будут соревноваться в легкой атлетике и велоспорте, мужчины — в дзюдо, легкой атлетике и плавании.

