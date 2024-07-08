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22:44, 8 июля 2024Спорт

В Афганистане отказались признавать женскую половину сборной на Олимпиаде

В Афганистане отказались признавать женскую половину сборной на Олимпиаде-2024

Фото: Ebrahim Noroozi / AP Photo

Власти Афганистана отказались признавать женскую половину сборной на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом представитель спортивного управления правительства страны Аталь Машвани сообщил Le Parisien.

Машвани заявил, что только трое мужчин являются официальными участниками Игр, так как в настоящее время в Афганистане женский спорт запрещен. «А если женщины не занимаются спортом, как они могут попасть в национальную сборную?» — задался вопросом он.

В Международном олимпийском комитете заявили, что не общались с властями Афганистана и не пригласили их на Игры. Отмечается, что кандидатуры участников Олимпиады обсуждались только с руководством Национального олимпийского комитета, которое находится в изгнании.

На соревнованиях выступят шесть спортсменов из Афганистана — три женщины и три мужчины. Женщины будут соревноваться в легкой атлетике и велоспорте, мужчины — в дзюдо, легкой атлетике и плавании.

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      Анастасия Борисова
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