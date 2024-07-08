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03:46, 8 июля 2024Мир

В МИД Китая назвали вопросы для переговоров Си Цзиньпина и Орбана

МИД Китая: Си Цзиньпин и Орбан обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом сообщило министерство иностранных дел Китая, передает РИА Новости.

8 июля Орбан прибыл в Пекин. «Миссия мира премьер-министра Виктора Орбана продолжается», — рассказал пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши.

Ранее, 5 июля, премьер-министр прилетел в Москву. Он принял участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По словам венгерского премьера, его визит в Москву состоялся в рамках следующего шага «мирной миссии».

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      Юлия Мискевич
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