В МИД Китая назвали вопросы для переговоров Си Цзиньпина и Орбана

МИД Китая: Си Цзиньпин и Орбан обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом сообщило министерство иностранных дел Китая, передает РИА Новости.

8 июля Орбан прибыл в Пекин. «Миссия мира премьер-министра Виктора Орбана продолжается», — рассказал пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши.

Ранее, 5 июля, премьер-министр прилетел в Москву. Он принял участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По словам венгерского премьера, его визит в Москву состоялся в рамках следующего шага «мирной миссии».