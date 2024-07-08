В МИД России назвали невозможным возвращение в Совет Европы

МИД: возвращение России в Совет Европы невозможно с юридической точки зрения

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России, уполномоченный по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев назвал невозможным возвращение страны в Совет Европы. Об этом сообщают «Известия».

«Это совсем гипотетическая ситуация, потому что она невозможна с юридической точки зрения. Мысли вернуться туда просто не возникает, потому что это невозможно», — заявил он.

Лукьянцев добавил, что обстоятельства, которые были связаны с выходом страны из состава Совета Европы, сопровождались многочисленными, в том числе процедурными, нарушениями со стороны организации.

Россия была членом Совета Европы с 1996 года и вышла из него в марте 2022 года. В МИД пояснили, что СЕ в его нынешнем виде отличается от организации, к которой присоединялась По мнению директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николая Кобринеца, отличительными чертами Совета Европы стали двойные стандарты, лицемерие и русофобия.