В России начали серийно производить гибридные автомобили

Evolute: под Липецком с конвейера сошел первый гибридный кроссовер i-Space

Компания Evolute первой в России организовала серийное производство гибридных автомобилей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на управляющего партнера компании-производителя Андрея Резникова.

По его словам, на прошлой неделе были собраны первые семиместные автомобили i-Space. Их уже сертифицировали и одобрили в качестве транспортного средства. Поскольку в России спрос на «гибриды» очень большой, компания надеется продать в 2024 году несколько тысяч таких машин. Их стоимость начинается от 2,9 миллиона рублей.

Ожидается, что данная модель будет самым доступным семейным российским кроссовером. По словам Резникова, аналоги стоят почти на два миллиона дороже.

В июне самым популярным российским SUV-автомобилем стал кроссовер Haval Jolion, который купили почти семь тысяч раз. Второе место занял Chery Tiggo 7 PRO Max, а третье — Chery Tiggo 4 PRO.

А самым продаваемым автомобилем оказалась Lada. В июне продали 124 394 новых легковушки. То есть в полтора раза больше в годовом выражении.