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10:09, 8 июля 2024Наука и техника

В России объяснили необходимость авианосцев с беспилотниками

Половинкин: ВМФ России нужны авианосцы без противокорабельных ракет

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Военно-морскому флоту (ВМФ) России нужны авианосцы без противокорабельных ракет, но с беспилотниками. Необходимость авианосцев с новой архитектурой объяснил научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что основой авиакрыла перспективного авианосца должны стать беспилотники, а защиту от них обеспечит совокупность нескольких факторов, включая покрытие оборонительных систем.

«Это, пожалуй, самый сложный вопрос, на который вам никто точно не ответит. Начну с прописной истины — нужны ли нашей стране авианосцы? Нужны. Нужны ли авианосцы такой архитектуры, которую мы имеем сегодня? Не нужны. По моим внутренним убеждениям, этот класс кораблей (с дронами и средствами борьбы с ними — прим. "Ленты ру") нужен и будет развиваться в ближайшее время», — сказал Половинкин.

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По словам научного руководителя КГНЦ, установка на авианосцы комплексов обороны, вроде ракет «Гранит», — это «несерьезно». Он подчеркнул, что боевой радиус летательного аппарата превышает этот показатель у ракеты, а масса боеприпасов, которые могут нести самолеты, превышает массу боевой части противокорабельной ракеты.

В июне вице-адмирал в отставке, бывший замначальника главного штаба ВМФ России Владимир Пепеляев сообщил, что российский авианосец будущего должен стать носителем палубного варианта истребителя пятого поколения Су-57.

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