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14:55, 8 июля 2024Россия

В России официально представили нового командующего Балтийским флотом

Главком ВМФ Моисеев представил нового командующего Балтийским флотом Липилина
Сергей Липилин

Сергей Липилин. Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев официально представил нового командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Липилина командному составу. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

В ходе торжественной церемонии в Калининграде Моисеев вручил Липилину штандарт командующего Балтийским флотом и пожелал успешного исполнения обязанностей в новой должности.

До этого должность командующего Балтийским флотом занимал вице-адмирал Владимир Воробьев, которого, как уточнили в Минобороны, назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Липилин, в свою очередь, ранее занимал должность начальника штаба флота.

Ранее бывшего главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова назначили руководителем Академии ВМФ в Санкт-Петербурге. О его отставке с поста сообщалось в марте.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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