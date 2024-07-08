В России официально представили нового командующего Балтийским флотом

Главком ВМФ Моисеев представил нового командующего Балтийским флотом Липилина

Главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев официально представил нового командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Липилина командному составу. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

В ходе торжественной церемонии в Калининграде Моисеев вручил Липилину штандарт командующего Балтийским флотом и пожелал успешного исполнения обязанностей в новой должности.

До этого должность командующего Балтийским флотом занимал вице-адмирал Владимир Воробьев, которого, как уточнили в Минобороны, назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Липилин, в свою очередь, ранее занимал должность начальника штаба флота.

Ранее бывшего главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова назначили руководителем Академии ВМФ в Санкт-Петербурге. О его отставке с поста сообщалось в марте.