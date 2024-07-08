В России прокомментировали вопрос о возможном снятии моратория на смертную казнь

МИД РФ: мораторий на смертную казнь в России действует и должен соблюдаться

Директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев прокомментировал вопрос о возможном снятии в стране моратория на смертную казнь. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, мораторий на смертную казнь был остановлен в то время, когда Россия стала членом Совета Европы — это было одно из обязательств, которое Москва взяла на себя.Он отметил, что в настоящее время все зависит от позиции органов власти, принимающих решение на основе общественной дискуссии.

«В то же время надо помнить, что есть соответствующая позиция, сформулированная Конституционным судом РФ: мораторий действует и он должен соблюдаться и сохраняться. Общественные дискуссии будут всегда, но дойдет ли до каких-то конкретных шагов — надо дождаться», — заявил Лукьянцев.

После теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» в России начали обсуждать вопрос отмены моратория на смертную казнь для наказания преступников, задержанных после стрельбы и поджога. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инициативу, заявил, что в Кремле не участвуют в возникшей дискуссии.