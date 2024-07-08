В российском регионе вернувшийся с СВО боец на глазах у детей устроил поножовщину

В Карелии вернувшийся с СВО боец напугал подростков ножом и окровавленным видом

В Карелии в городе Лахденпохья вернувшийся со специальной военной операции (СВО) на Украине боец напугал подростков ножом и окровавленным видом. Инцидент попал на видео, ролик публикует Telegram-канал «Карельский дворик».

Мужчина устроил поножовщину на глазах у детей. Как видно на кадрах, он весь в крови вышел из подъезда во двор дома, где гуляли подростки. Вместе с ним был еще один окровавленный россиянин, которого участник СВО повалил на землю и продолжил наносить удары ножом.

«Московский комсомолец» пишет, что мужчины вместе выпивали, затем между ними произошел конфликт, который дошел до поножовщины. При виде такого зрелища подростки разбежались и вызвали полицию.

По данным издания, мужчину задержали и поместили в камеру до вытрезвления, оформив материалы за нарушение общественного порядка. При установлении личности задержанного выяснилось, что он недавно вернулся с фронта.

Ранее в Санкт-Петербурге вернувшийся с СВО боец запер в квартире, избил и порезал женщину. Как рассказала сестра пострадавшей, они познакомились за два месяца до этих событий.