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14:55, 9 июля 2024Экономика

Болгарская компания потребовала от «Газпрома» 400 миллионов евро

Bulgargaz подал иск на 400 миллионов евро к «Газпрому» за прекращение поставок

Фото: Petar Petrov / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Государственный газовый дистрибутор Болгарии Bulgargaz обратился в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже с иском к «Газпрому» на 400 миллионов евро. Об этом со ссылкой на Болгарское национальное телевидение сообщает РИА Новости.

Причиной требований стала остановка поставок газа российским поставщиком в 2022 году. До этого компания говорила, что хотела бы получить компенсацию от «Газпрома» по итогам переговоров, но если те не увенчаются успехом, то обратится в суд.

«После того как российская сторона не предприняла никаких действий для внесудебного урегулирования вопроса, Bulgargaz предпринял необходимые шаги для защиты своих интересов», — объяснили в компании.

Поставки газа по трубопроводу в Болгарию остановились после того, как Bulgargaz отказался оплачивать топливо в рублях, что требовал указ президента России Владимира Путина от 31 марта 2022 года. В Софии указывали, что новые условия противоречат действующему контракту, в котором была прописана другая валюта оплаты.

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Таким же образом поступили многие другие страны Европы, в том числе Польша, Финляндия и Нидерланды, после чего прокачка газа им была прекращена. Еще в прошлом году аналогичный иск к «Газпрому» подал Europol Gaz (принадлежит польскому энергетическому концерну Orlen). Сумма иска составила 1,45 миллиарда долларов.

Немецкая Uniper, также бывший партнер «Газпрома», выиграла в Стокгольме многомиллиардный арбитраж против российской компании, что позволило ей разорвать недействующие контракты на поставку газа.

«Газпром» в российских судах требует запрета для своих иностранных партнеров на обращения в зарубежные юрисдикции и добился уже нескольких положительных исходов. Однако 14-й пакет санкций ЕС предусматривает возможность изъятия активов у российских компаний, которые пытаются таким образом избежать судебного разбирательства.

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      Платон Щукин
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