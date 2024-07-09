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01:55, 9 июля 2024Россия

Несколько беспилотников сбили над российским регионом

Гусев: несколько БПЛА самолетного типа сбили над Воронежской областью
СюжетРабота систем ПВО:
Gleb Garanich

Gleb Garanich. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа были сбиты над Воронежской областью, заявил в Telegram-канале губернатор российского региона Александр Гусев.

По его словам, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили беспилотникт над территорией Воронежской области. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Режим опасности атаки беспилотников Вооруженнных сил Украины (ВСУ) в регионе пока сохраняется.

Ранее дрон ВСУ был сбит на подлете к Воронежу. В ночь на пятницу, 31 мая, в Воронеже объявляли опасность атаки беспилотников. Губернатор тогда призывал сохранять спокойстви и следить за дальнейшими оповещениями от правительства Воронежской области или от МЧС России.

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      Марина Совина
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