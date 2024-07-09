Доходы работающих через онлайн-агрегаторы россиян подсчитали

ВШЭ: доход россиян, работающих через онлайн-платформы, вырос на 40 %

В России доля граждан, которые работают через онлайн-агрегаторы, выросла до 16 процентов. Об этом сообщило РБК со ссылкой на результаты исследования, проведенного экспертами Высшей школы экономики (ВШЭ).

Средний доход жителей РФ, вовлеченных (постоянно или эпизодически) в платформенную занятость, за два года увеличился больше чем на 40 процентов: с 15 тысяч до 21,3 тысячи рублей в месяц. Сильнее всего средний месячный доход вырос у тех, для кого такая работа стала основной. Они стали зарабатывать на 55 процентов больше — до 48,8 тысячи рублей. У тех, кто подрабатывает так лишь эпизодически, доход увеличился на 41 процент — до 14,5 тысячи рублей. В то же время на шесть процентов упал доход тех, кто использует такие платформы для регулярной подработки.

В I квартале 2024 года официальная статистика насчитала 3,04 миллиона человек, работающих через механизмы платформенной занятости. Это чуть больше четырех процентов от всех занятых.

Также авторы исследования выяснили, что в РФ растет совокупная вовлеченность россиян в платформенную экономику. За два года этот показатель прибавил 1,4 процента, дойдя до 16 процентов. Число тех, кто трудится через онлайн-агрегаторы регулярно, выросло с 3,2 до 3,5 процента, а тех, кто занят этим эпизодически, — с 11,4 до 12,5 процента.

Выяснилось, что все больше платформенных работников предпочитают оформлять оказанные ими услуги официально. Если в 2022 году таких было 51,4 процента, то в 2024 году — уже 54,5 процента. Такую динамику объясняют все большей популярностью режима самозанятости.

В начале июня 2024 года появилась информация, что в РФ несколько снизилась привлекательность работы через агрегаторы. Такое развитие событий эксперты объяснили растущей конкуренцией работодателей за новых сотрудников.

До этого российские парламентарии задумались о том, чтобы законодательно закрепить понятие «платформенная занятость». А весной 2023 года был подписан меморандум о принципах развития платформенной занятости в РФ.