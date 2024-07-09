Новак Джокович раскритиковал зрителей на Уимблдоне за неуважение к нему

Теннисист Новак Джокович раскритиковал зрителей на Уимблдоне-2024. Его интервью приводится на сайте турнира.

Зрители на трибунах протяжно кричали фамилию датчанина Хольгера Руне по ходу матча четвертого круга. По словам Джоковича, таким образом они демонстрировали неуважение в его адрес, потому что это было похоже на гудение. «Послушайте, я в туре уже больше 20 лет, я знаю все эти трюки, знаю, как это работает», — заявил серб.

Джокович поблагодарил тех зрителей, которые проявили уважение и заплатили за билеты, чтобы смотреть теннис. «А всем, кто решил показать неуважение к игроку, в данном случае ко мне, — хорошего вечера! Хорошего вечера! Вам меня не задеть», — подчеркнул он.

Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу Джоковича. В четвертьфинале ему предстоит сыграть с австралийцем Алексом де Минауром.