Экс-футболист сборной России назвал единственного готового к трансферу в Европу игрока РПЛ

Сычев заявил, что Чалов — единственный россиянин, готовый к трансферу в Европу

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев назвал единственного соотечественника из Российской премьер-лиги (РПЛ), готового к трансферу в европейский клуб. Его цитирует «Советский спорт».

По его словам, это форвард ЦСКА Федор Чалов. «Всем европейским клубам нужна стабильность. Можно несколько месяцев показывать яркую игру, но там очень тщательно подходят к селекции», — добавил Сычев.

Он также оценил перспективы в Европе форварда «Динамо» Константина Тюкавина. «Ему нужно провести еще немного стабильного времени в "Динамо", чтобы потом переехать в крепкий европейский клуб и сразу на ведущие роли, не тратя времени на адаптацию в середняке. Хотя это тоже был бы вариант», — отметил Сычев.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до конца сезоне-2024/2025. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.