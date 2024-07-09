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22:17, 9 июля 2024Бывший СССР

Экс-полковник СБУ обратил внимание Киева на «серьезный звоночек»

Экс-полковник СБУ Стариков: ЧП с военкомами на Украине — серьезный сигнал Киеву

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков прокомментировал инцидент в Ивано-Франковской области страны, когда жители поселка Ворохта перекрыли трассу в знак протеста против установки блокпоста военными. В интервью журналисту Александру Шелесту (внесен Минюстом в реестр иноагентов) он назвал произошедшее серьезным сигналом для Киева.

«Это та область, где (…) люди пережили Австро-Венгерскую империю, Советскую империю. Там совершенно другой уклад. Если уж они так начали действовать, то это звоночек очень серьезный», — заявил Стариков. Он предостерег украинское правительство от репрессивных мер, предупредив, что они могут привести к непредсказуемым последствиям.

Об инциденте в Ворохте стало известно 4 июля. Жители поселка жалуются, что из-за мобилизации к ним перестали приезжать туристы.

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      Марина Совина
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