Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:00, 9 июля 2024Мир

Европейские лидеры испугались возвращения Трампа

Премьер Швеции: многие европейские лидеры обеспокоены риском переизбрания Трампа
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Rebecca Cook / File Photo / Reuters

Большая часть европейских лидеров напугана риском переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа, заявил в интервью газете Washington Post премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

По его словам, если Трамп станет главой США, Вашингтон будет уделять меньше внимания ситуации в Европе, включая конфликт на территории Украины.

Он также отметил, что Европе необходимо увеличивать расходы на оборону независимо от того, кто победит на выборах в США.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине еще до начала президентского срока в случае победы на выборах. В 2023 году политик говорил, что сможет закончить конфликт за 24 часа, если одержит победу на президентских выборах.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      «PR-операция на крови». В Кремле объяснили, почему ракета попала в детскую больницу Киева

      Твердотельные батареи сделали полностью перерабатываемыми

      Испания одержала волевую победу над Францией, установив два рекорда. Как прошел первый полуфинал Евро

      Россия заявила об отсутствии «протокольной вежливости» у Украины в ООН

      Украина попросит на саммите НАТО разрешения бить по аэродромам России

      Стало известно о давних тайных планах США принять Украину в НАТО

      Сборная Испании обыграла Францию и вышла в финал Евро-2024

      В США признали неспособность Украины победить Россию на поле боя

      Стало известно о нежелании Байдена что-либо обещать Украине

      Орбан призвал к переговорам из-за инцидента в Киеве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше