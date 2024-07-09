Европейские лидеры испугались возвращения Трампа

Премьер Швеции: многие европейские лидеры обеспокоены риском переизбрания Трампа

Большая часть европейских лидеров напугана риском переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа, заявил в интервью газете Washington Post премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

По его словам, если Трамп станет главой США, Вашингтон будет уделять меньше внимания ситуации в Европе, включая конфликт на территории Украины.

Он также отметил, что Европе необходимо увеличивать расходы на оборону независимо от того, кто победит на выборах в США.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине еще до начала президентского срока в случае победы на выборах. В 2023 году политик говорил, что сможет закончить конфликт за 24 часа, если одержит победу на президентских выборах.