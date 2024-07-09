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00:12, 9 июля 2024Мир

В ФРГ отказались комментировать планы подрыва «Северного потока» в 2014 году

Генпрокуратура ФРГ не комментирует планы подрыва «Северного потока» в 2014 году
СюжетДиверсии в России

Фото: РИА Новости

Генеральная прокуратура Германии не комментирует сообщения СМИ о том, что подрыв российского газопровода «Северный поток» планировался еще в 2014 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в прокуратуре, они не высказываются относительно публикаций в различных изданиях. «Я также не могу дать прогнозов о сроках проведения или завершения расследования», — подчеркнул представитель ведомства.

Ранее немецкая Welt am Sonntag писала, что диверсия против ниток газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2», проложенных по дну Балтийского моря, планировалась еще в 2014 году, до вхождения Крыма в состав России.

Журналисты выяснили, что на яхте «Андромеда», замеченной во время диверсии в районе ЧП, могли находиться «американские и польские агенты», а Варшава до сих не передала немецким следователям видеозаписи, сделанные во время досмотра судна.

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      Марина Совина
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