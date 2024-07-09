Кабаева высказалась об участии россиян в Олимпийских играх

Кабаева: участие россиян в Олимпиаде должно определяться Минспортом и ОКР

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева высказалась об участии россиян в Играх-2024. Ее слова приводятся в Telegram-канале академии «Небесная грация».

Кабаева опровергла информацию о лоббировании отказа от поездки отечественных атлетов в Париж. «Участие или неучастие российских спортсменов в Олимпийских играх должно определяться Минспортом и Олимпийским комитетом России (ОКР)», — подчеркнуто в заявлении.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Участие в турнире подтвердили отдельные представители тенниса, велогонок, прыжков на батуте, гребли на байдарках и каноэ и плавания.

Часть российских спортсменов отказались от участия в Играх, несмотря на получение приглашений от Международного олимпийского комитета. Такое решение приняли борцы и дзюдоисты.

