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19:50, 9 июля 2024Наука и техника

«Калашников» поставил первую машину для пресечения беспорядков

«Калашников» поставил первую машину для пресечения беспорядков «Стена» заказчику

Изображение: АО «Концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» поставил заказчику первую машину «Стена», предназначенную для пресечения массовых беспорядков. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«Первый автомобиль "Стена" изготовлен в дивизионе специальных машин ижевского завода "Калашникова" и передан заказчику. В рамках контракта, заключенного в декабре 2023 года, автомобили будут поставляться партиями в 2024 и 2025 годах. Комплекс "Стена" был разработан конструкторами завода "Калашникова" для подразделений Росгвардии и МВД», — говорится в сообщении.

Машина предназначена для блокирования движения правонарушителей и защиты личного состава правоохранительных органов при пресечении массовых беспорядков. Комплекс состоит из базового шасси и оборудования мобильного защитного комплекса с ограждением, системами пожаротушения, видеонаблюдения, а также светового и звукового воздействия. «Стену» можно привести в рабочее состояние за пять минут.

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Управляющий директор концерна Андрей Барышников сообщил, что в дальнейшем «Калашников» планирует наращивать производство «Стены» для российских структур и иностранных партнеров.

Ранее в июле стало известно, что концерн «Калашников» запустил на оружейном производстве современную гальваническую линию, которая обеспечит высокое качество продукции при работе всего одного оператора.

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      Даниил Иринин
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