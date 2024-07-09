«Калашников» поставил первую машину для пресечения беспорядков «Стена» заказчику

Концерн «Калашников» поставил заказчику первую машину «Стена», предназначенную для пресечения массовых беспорядков. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«Первый автомобиль "Стена" изготовлен в дивизионе специальных машин ижевского завода "Калашникова" и передан заказчику. В рамках контракта, заключенного в декабре 2023 года, автомобили будут поставляться партиями в 2024 и 2025 годах. Комплекс "Стена" был разработан конструкторами завода "Калашникова" для подразделений Росгвардии и МВД», — говорится в сообщении.

Машина предназначена для блокирования движения правонарушителей и защиты личного состава правоохранительных органов при пресечении массовых беспорядков. Комплекс состоит из базового шасси и оборудования мобильного защитного комплекса с ограждением, системами пожаротушения, видеонаблюдения, а также светового и звукового воздействия. «Стену» можно привести в рабочее состояние за пять минут.

Управляющий директор концерна Андрей Барышников сообщил, что в дальнейшем «Калашников» планирует наращивать производство «Стены» для российских структур и иностранных партнеров.

Ранее в июле стало известно, что концерн «Калашников» запустил на оружейном производстве современную гальваническую линию, которая обеспечит высокое качество продукции при работе всего одного оператора.