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20:44, 5 июля 2024Наука и техника

«Калашников» запустил гальваническую линию для производства оружия

«Калашников» запустил современную гальваническую линию на оружейном производстве

Фото: АО «Концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» запустил современную гальваническую линию, которая обеспечит высокое качество продукции при работе всего одного оператора. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«Концерн "Калашников" запустил в работу российскую автоматическую линию цинкования и кадмирования деталей в дивизионе оружейного производства. Она разработана по техническому заданию заказчика и полностью адаптирована под производство изделий концерна, смонтирована в рамках масштабной программы модернизации предприятия», — говорится в сообщении.

Линия состоит из нескольких десятков ванн, которые позволяют кратно увеличить объемы производства оцинкованных и кадмированных деталей. В концерне отметили, что новая линия сокращает потребление воды, снижает показатели вредных выбросов, повышает энергоэффективность и полностью исключает взаимодействие оператора с химикатами.

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В процессе гальванической обработки на изделия наносят цинк и кадмий, которые предотвращают образование царапин и трещин на поверхности, повышая прочность и долговечность детали.

В мае стало известно, что концерн «Калашников» нарастил выпуск стрелкового оружия в первом квартале 2024 года на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ЖЗЛ
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