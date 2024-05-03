«Калашников» нарастил выпуск боевого оружия

«Калашников» нарастил выпуск боевого стрелкового оружия на 9 процентов

Концерн «Калашников» нарастил выпуск стрелкового оружия в первом квартале 2024 года на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

«Рост выпуска боевого стрелкового оружия составил около 9 процентов. В первом квартале "Калашников" начал отгрузки усовершенствованных автоматов АК-12 образца 2023 года заказчику. План производства управляемых ракет и боеприпасов выполняется с опережением на 13 процентов», — говорится в сообщении.

В концерне отметили, что объемы выпуска продукции нарастили благодаря расширению производственных мощностей. До конца года концерн закупит 450 единиц нового оборудования и создаст 120 рабочих мест на новых производственных участках.

В апреле в «Калашникове» сообщили о начале подготовки к запуску нового участка по производству деталей для высокоточного вооружения.

В том же месяце стало известно, что концерн передал очередную партию доработанных по опыту использования в зоне спецоперации автоматов Калашникова АК-12 образца 2023 года в войска.