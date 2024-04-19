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16:36, 19 апреля 2024Наука и техника

Военным передали доработанные АК-12

«Калашников» передал военным очередную партию АК-12 образца 2023 года

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Концерн «Калашников» передал очередную партию доработанных по опыту использования в зоне спецоперации автоматов Калашникова АК-12 образца 2023 года в войска. Перед этим автоматы прошли полный цикл испытаний, сообщил концерн в Telegram.

Отмечается, что необходимость доработки АК-12 образцов 2018 и 2021 годов выявили в ходе использования автоматов в зоне спецоперации. Модернизированный автомат получил несъемный щелевой пламегаситель-компенсатор и ударно-спусковой механизм с двусторонним переводчиком-предохранителем. Новый диоптрический прицел АК-12 дополнили перекидным целиком с отверстиями различного диаметра. Также автомат оснастили подъемной щекой приклада для удобства прицеливания. Новая модификация отличается от предшественников измененной системой крепления крышки ствольной коробки и конструкцией цевья.

«Помимо этих важных и видимых глазу изменений, в АК-12 образца 2023 года внесен целый ряд технологических обновлений, повысивших его эксплуатационные качества. В итоге автомат стал легче, а конструкция отвечает всем современным требованиям к данному типу оружия по эргономике и удобству боевого применения. При этом усовершенствованный АК-12 сохранил свои традиционные надежность и стойкость к внешним воздействиям», — говорится в сообщении.

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Президент концерна «Калашников» Алан Лушников отметил, что специалисты регулярно получают обратную связь касательно эксплуатации АК-12 и работа по его модернизации ведется беспрерывно.

В феврале в концерне сообщили, что состав запасных частей, инструментов и принадлежностей автомата АК-12 планируется скорректировать по итогам поездки группы руководителей, конструкторов и специалистов в зону специальной военной операции.

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      Даниил Иринин
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