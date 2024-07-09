Кэмерон отказался занять пост в теневом кабинете оппозиции

Кэмерон не стал занимать должность главы МИД в теневом кабинете оппозиции

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отказался занимать пост главы МИД в теневом кабинете оппозиции Консервативной партии, который он занимал в правительстве уходящего премьера Риши Сунака. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

«Для меня было огромной честью занимать должность министра иностранных дел, но очевидно, что оппозиционной Консервативной партии придется следить за новым главой МИД в палате общин. Поэтому я сказал Риши Сунаку, что покину должнсть», — говорится в сообщении. Эту должность займет Эндрю Митчелл, отметил Кэмерон.

5 июля Лейбористская партия впервые за 14 лет одержала победу на выборах в британский парламент. Оппозиционная партия гарантировала себе необходимое для формирования нового правительства большинство.

Сунак ранее заявил, что покинет пост лидера Консервативной партии после победы лейбористов на выборах. Он отметил, что услышал гнев и разочарование своих избирателей.