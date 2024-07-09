КХЛ предложила ФХР расторгнуть договор о правах на чемпионат России по хоккею

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) предложила Федерации хоккея России (ФХР) расторгнуть договор о делегировании прав на проведение чемпионата страны. Об этом сообщается на сайте ФХР.

Предложение было направлено КХЛ в адрес ФХР. Правление организации рассмотрит его. Действующий договор истекает в апреле 2025 года.

В КХЛ отметили, что планируют стать независимыми от ФХР и Международной федерации хоккея (IIHF). При этом клубы будут отпускать лучших игроков для участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира. «Независимость позволит лиге в первую очередь сосредоточиться на собственных целях и задачах, улучшая создаваемый продукт для спортсменов и болельщиков», — говорится в сообщении.

3 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который дает право профессиональным спортивным лигам организовывать соревнования, не завися от международных федераций. С 2008 года КХЛ проводила чемпионат России по хоккею.