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18:47, 9 июля 2024Спорт

КХЛ предложила ФХР расторгнуть договор о правах на чемпионат России

КХЛ предложила ФХР расторгнуть договор о правах на чемпионат России по хоккею

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) предложила Федерации хоккея России (ФХР) расторгнуть договор о делегировании прав на проведение чемпионата страны. Об этом сообщается на сайте ФХР.

Предложение было направлено КХЛ в адрес ФХР. Правление организации рассмотрит его. Действующий договор истекает в апреле 2025 года.

В КХЛ отметили, что планируют стать независимыми от ФХР и Международной федерации хоккея (IIHF). При этом клубы будут отпускать лучших игроков для участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира. «Независимость позволит лиге в первую очередь сосредоточиться на собственных целях и задачах, улучшая создаваемый продукт для спортсменов и болельщиков», — говорится в сообщении.

3 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который дает право профессиональным спортивным лигам организовывать соревнования, не завися от международных федераций. С 2008 года КХЛ проводила чемпионат России по хоккею.

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      Алексей Гусев
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