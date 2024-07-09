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10:21, 9 июля 2024Наука и техника

Летчик рассказал о тактике F-16 на Украине

Командир группы Су-30СМ: Украина будет использовать F-16 для создания засад

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Воздушные силы Украины могут использовать обещанные Киеву истребители F-16 для создания засад. О тактике противника рассказал командир специальной истребительной группы, использующей самолеты Су-30СМ, в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

«Мы прекрасно понимаем, что действовать они будут хитро, делать засады, какие-то подлости. Но наш самолет во всем превосходит F-16 — и по маневренным характеристикам, и по вооружению. Прицельный комплекс у нас совершеннее, современнее. Так что я думаю, что проблем не должно возникнуть. Мы давно готовимся к встрече с этими самолетами, изучаем, уже разработаны тактические приемы. Мы готовы», — сказал летчик.

Заместитель командира группы подчеркнул, что российские летчики знают сильные и слабые стороны F-16. По его словам, при встрече с украинскими самолетами пилоты будут загонять их в условия, в которых проявляются преимущества российских истребителей.

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Ранее в июле польское издание Defence24 писало, что системы противовоздушной обороны Вооруженных сил России станут главной угрозой для украинских F-16. Также автор отметил, что российские Су-30СМ и Су-35С превосходят обещанные Киеву F-16.

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      Даниил Иринин
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