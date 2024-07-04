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16:41, 4 июля 2024Наука и техника

Названа главная угроза для украинских F-16

Defence24: главной угрозой для украинских F-16 станут системы ПВО России
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Staff Sgt. Kregg York / Globallookpress.com

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России станут главной угрозой для истребителей F-16, которые получит Украина. Особенности применение самолетов назвали в публикации польского издания Defence24.

«F-16 будет сложно наносить удары вглубь российской территории, потому что эти самолеты являются именно теми целями, для борьбы с которыми и были созданы используемые Россией [зенитные] системы», — пишет издание.

Отмечается, что украинские F-16 могут столкнуться с российскими самолетами Су-35С поколения 4++ и Су-30СМ, которые превосходят обещанные Киеву F-16. Также в публикации предположили, что F-16 будут управлять молодые пилоты, которые уступают большинству российских летчиков.

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В июне французское издание Midi Libre писало, что российские зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» сделают обещанные Киеву истребители F-16 бесполезными. Из-за российской ПВО F-16 придется летать на минимальных высотах.

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      Даниил Иринин
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