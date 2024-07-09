Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Янник Синнер
2:3
Завершен
Даниил Медведев
Уимблдон (м)
Испания
Сегодня
22:00 (Мск)
Франция
ЧЕ-2024 — финальный раунд|1/2 финала
Виртус
Сегодня
22:00 (Мск)
Стяуа
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Аргентина
Завтра
03:00 (Мск)
Канада
Кубок Америки — 2024|1/2 финала
Алекс де Минор
Завтра
17:00 (Мск)
Новак Джокович
Уимблдон (м)
19:50, 9 июля 2024Спорт

Медведев обыграл первую ракетку мира и вышел в полуфинал Уимблдона

Даниил Медведев обыграл Янника Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона

Фото: Matthew Childs / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Янника Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 9 июля, и продлилась пять сетов. Российский спортсмен одержал победу со счетом 6:7, 6:4, 7:6, 2:6, 6:3. Теннисисты провели на корте ровно четыре часа.

Медведев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Синнер является первой ракеткой мира.

Медведев во второй раз в карьере вышел в полуфинал Уимблдона. Во встрече за право сыграть в финале он сойдется с победителем противостояния между испанцем Карлосом Алькарасом и американцем Томми Полом.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Пугачеву хотят лишить имущества в России. В Госдуме возмущены ее постом о попадании ракеты в детскую больницу Киева

      Мужчина попытался получить в банке один цент и попал за решетку

      Зеленский назвал цели Украины на саммите НАТО

      Россия нашла нового партнера в создании самолетов

      «Калашников» поставил первую машину для пресечения беспорядков

      Медведев обыграл первую ракетку мира и вышел в полуфинал Уимблдона

      В Полтавской области Украины прозвучали взрывы

      В России отреагировали на требование Болгарии к «Газпрому» выплатить 400 миллионов евро

      Свадебное платье модного бренда обругали в сети фразой «сойдет для публичного дома»

      Во Франции назвали руководство ЕС задыхающимся от ярости из-за Орбана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше