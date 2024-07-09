Медведев обыграл первую ракетку мира и вышел в полуфинал Уимблдона

Даниил Медведев обыграл Янника Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Янника Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 9 июля, и продлилась пять сетов. Российский спортсмен одержал победу со счетом 6:7, 6:4, 7:6, 2:6, 6:3. Теннисисты провели на корте ровно четыре часа.

Медведев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Синнер является первой ракеткой мира.

Медведев во второй раз в карьере вышел в полуфинал Уимблдона. Во встрече за право сыграть в финале он сойдется с победителем противостояния между испанцем Карлосом Алькарасом и американцем Томми Полом.