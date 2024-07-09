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18:18, 9 июля 2024Наука и техника

Tesla перевыпустит самый продаваемый автомобиль в мире

Electrek: Tesla выпустит новую версию кроссовера Model Y

Фото: Tesla

Американская компания Tesla выпустит обновленную версию Model Y. Об этом сообщает издание Electrek.

Автомобиль в специальном камуфляже, маскирующим детали экстерьера, заметили на дорогах Лос-Анджелеса. По информации журналистов медиа, электрический кроссовер должен получить минимальный редизайн — обновленные переднюю и заднюю части кузова. Вероятно, машина также выйдет с новой оптикой и рулевым колесом.

Специалисты Electrek сообщили, что Tesla Model Y в мае 2023 года была признана самым продаваемым автомобилем в мире. По данным аналитической компании Jato Dynamics, в первом квартале 2023-го Tesla реализовала 267 тысяч единиц электрокаров. На втором месте оказалась Toyota Corolla, которую продали в количестве 256 тысяч штук.

Также в материале говорится, что глава Tesla Илон Маск не анонсировал выпуск рестайлинговой версии Model Y. В начале года Маск отмечал, что его компания не собирается выпускать новую версию кроссовера «в этом году» — судя по всему, предприниматель мог намекать на планы по выходу модели в 2025 году.

В сентябре 2023 года американский автопроизводитель Tesla представил обновленный электрокар Model 3. Машина, в том числе, получила увеличенный запас хода — до 630 километров в зависимости от версии.

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      Андрей Ставицкий
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