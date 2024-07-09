Найден приятный способ улучшить здоровье десен

The Sun: улучшить здоровье десен поможет регулярное употребление в пищу шоколада

Регулярное употребление в пищу небольшого количества горького шоколада и некоторых других продуктов поможет улучшить здоровье десен. Приятный способ сохранить здоровье полости рта назвало издание The Sun.

Ученые в ходе исследования обнаружили, что употребление шоколада может вдвое снизить риск заболеваний десен. По их мнению, этому способствуют содержащиеся в какао-бобах антиоксиданты, которых особенно много содержится в темном шоколаде.

Также исследователи выяснили, что благоприятно на здоровье десен сказываются такие продукты, как сыр и несоленый арахис. В то же время отмечается, что фильтр-кофе, напротив, вредит здоровью полости рта.

Ранее диетолог Алена Барредо назвала шоколад отличным продуктом для борьбы со стрессом. Также, по ее словам, это лакомство полезно для здоровья сердца.