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09:25, 9 июля 2024Забота о себе

Найден приятный способ улучшить здоровье десен

The Sun: улучшить здоровье десен поможет регулярное употребление в пищу шоколада

Фото: rivage / Unsplash

Регулярное употребление в пищу небольшого количества горького шоколада и некоторых других продуктов поможет улучшить здоровье десен. Приятный способ сохранить здоровье полости рта назвало издание The Sun.

Ученые в ходе исследования обнаружили, что употребление шоколада может вдвое снизить риск заболеваний десен. По их мнению, этому способствуют содержащиеся в какао-бобах антиоксиданты, которых особенно много содержится в темном шоколаде.

Также исследователи выяснили, что благоприятно на здоровье десен сказываются такие продукты, как сыр и несоленый арахис. В то же время отмечается, что фильтр-кофе, напротив, вредит здоровью полости рта.

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      Вера Владзиевская
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