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17:35, 19 июня 2024Забота о себе

Россиянам назвали полезный для сердца и нервной системы десерт

Диетолог Барредо: шоколад помогает бороться со стрессом и полезен для сердца

Фото: Kyaw Tun / Unsplash

Флавоноиды, которые содержатся в шоколаде, положительно действуют на сердце, сосуды и нервную систему, считает диетолог Алена Барредо. Полезный десерт она назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам Барредо, шоколад помогает бороться со стрессом и имеет успокаивающий эффект. Она объяснила, что какао-бобы богаты флавоноидами, которые стимулируют обмен гамма-аминомасляной кислоты в головном мозге и снижают чувствительность нервной системы к возбудителям.

Специалистка также отметила, что шоколад насыщен магнием и медью, он полезен для сердца, сосудов и улучшает состояние кожи. Кроме того, по ее словам, какао является хорошим пребиотиком и вызывает рост числа полезных бактерий в кишечнике.

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      Екатерина Улитина
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