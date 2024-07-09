Небензя заявил об ожидании реакции Норвегии на инцидент с детской больницей в Киеве

Небензя: РФ ждет реакции от Норвегии на инцидент в Киеве с применением ее NASAMS

Россия ждет реакции от Норвегии на инцидент в Киеве с применением зенитного ракетного комплекса NASAMS, которую Осло поставило Украине в рамках военной помощи. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

«Ждем реакции также от норвежских властей, которые, судя по всему, поставили клике [Владимира] Зеленского установку NASAMS. Санкционировали ли они, чтобы она использовалась для удара по детской больнице, а также чтобы в нарушение норм международного гуманитарного права размещалась в жилых кварталах?» — высказался дипломат.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что попадание ракеты зенитного ракетного комплекса NASAMS на территорию детской больницы в Киеве подтвердили свидетели.