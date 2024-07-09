Новому премьеру Британии предрекли трудности в отношениях с США

NYT: отношения Британии и США станут деликатной задачей для премьера Стармера

Управление отношениями Британии с одним из ее ближайших союзников — США — в период острой неопределенности станет деликатной задачей для нового премьер-министра королевства Кира Стармера. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По словам дипломатов и аналитиков, Стармер сталкивается с президентом-демократом, находящимся в обороне, даже в его собственной партии, и призраком прихода к власти в США республиканца, который будет расходиться с премьером по основным вопросам — от Украины до изменения климата.

«Для этого [лейбористского] правительства все будет сводиться к тому, чтобы подстраховаться от того, кто станет кандидатом от Демократической партии, подстраховаться от того, будет ли избран Дональд Трамп, подстраховаться от того, какой будет политика США, независимо от того, кто будет избран», — отметила директор программы по США и Америке в британском исследовательском институте Chatham House Лесли Винджамури

Как отмечает издание, дипломаты предпочитают сосредоточиться на том, чего Стармер мог бы добиться, пока Байден остается президентом США, поскольку политики едины в таких вопросах, как военная поддержка Украины, агрессивные действия правительства по сдерживанию изменения климата и разбитие более тесных связи между Британией и Евросоюзом.

«Политические отношения стали напряженными после решения Великобритании выйти из ЕС, не в последнюю очередь из-за риска, который Brexit представлял для плавной реализации Соглашения Страстной пятницы в Северной Ирландии. Это шанс начать все заново», — подчеркнул последний посол Британии в Вашингтоне при премьере-лейбористе Тони Блэре Дэвид Мэннинг.

Ранее стало известно, что Стармер намеревается укрепить лидерство Британии в НАТО путем поддержки Украины. Уточняется, что на саммите НАТО премьер объявит о продолжении безоговорочной помощи Киеву.