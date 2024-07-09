Politico: Британия объявит о безоговорочной поддержке Киева на саммите НАТО

Саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне даст возможность новому премьер-министру Британии Киру Стармеру укрепить лидерство королевства в НАТО на континенте путем продолжения безоговорочной поддержки Украины. Об этом сообщает Politico.

По словам представителя правительства Великобритании, пожелавшего сохранить свою анонимность, затягивание военных действий Украины и потенциальное второе президентство экс-лидера США Дональда Трампа, которое может оказаться еще более изоляционистским, чем его первый четырехлетний срок, подтолкнут государства-члены к срочному укреплению долгосрочных обязательств в сфере обороны. Отмечается, что для Стармера саммит НАТО станет ключевым моментом для начала перезагрузки отношений Британии с остальной Европой.

«Теперь, когда в комнате присутствуют взрослые, достижение согласия между партнерами по таким важным вопросам, как безопасность, должно стать вопросом времени, а не вопросом воли», — заявил один из высокопоставленных чиновников ЕС.

Источник также заверил, что новоиспеченный премьер заявит союзникам по НАТО, что под его руководством поддержка Украины со стороны Великобритании будет безоговорочной, что станет продолжением аналогичных обещаний, данных предыдущими премьер-министрами консерваторами.

Как отмечает издание, это долгосрочное обязательство представляется особенно важным в свете ноябрьских президентских выборов в США, заставляя европейские страны готовиться к возможному возвращению Трампа в Белый дом. Именно эта неопределенность побудила консервативное британское правительство взять на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 2,5 процента от ВВП к 2030 году и взять на себя ведущую роль в укреплении коллективной европейской безопасности, однако пока неясно, продолжит ли Стармер недавно начатую миссию консерваторов по ужесточению правил расходов НАТО.

Ранее на Западе заявили о провале саммита НАТО еще до его начала. Отмечается, что многие лидеры стран — членов альянса ослаблены внутренними проблемами, поэтому их заявления не будут иметь достаточную силу.