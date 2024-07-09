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09:09, 9 июля 2024Мир

Новый премьер укрепит лидерство Британии в НАТО путем поддержки Украины

Politico: Британия объявит о безоговорочной поддержке Киева на саммите НАТО
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне даст возможность новому премьер-министру Британии Киру Стармеру укрепить лидерство королевства в НАТО на континенте путем продолжения безоговорочной поддержки Украины. Об этом сообщает Politico.

По словам представителя правительства Великобритании, пожелавшего сохранить свою анонимность, затягивание военных действий Украины и потенциальное второе президентство экс-лидера США Дональда Трампа, которое может оказаться еще более изоляционистским, чем его первый четырехлетний срок, подтолкнут государства-члены к срочному укреплению долгосрочных обязательств в сфере обороны. Отмечается, что для Стармера саммит НАТО станет ключевым моментом для начала перезагрузки отношений Британии с остальной Европой.

«Теперь, когда в комнате присутствуют взрослые, достижение согласия между партнерами по таким важным вопросам, как безопасность, должно стать вопросом времени, а не вопросом воли», — заявил один из высокопоставленных чиновников ЕС.

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Источник также заверил, что новоиспеченный премьер заявит союзникам по НАТО, что под его руководством поддержка Украины со стороны Великобритании будет безоговорочной, что станет продолжением аналогичных обещаний, данных предыдущими премьер-министрами консерваторами.

Как отмечает издание, это долгосрочное обязательство представляется особенно важным в свете ноябрьских президентских выборов в США, заставляя европейские страны готовиться к возможному возвращению Трампа в Белый дом. Именно эта неопределенность побудила консервативное британское правительство взять на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 2,5 процента от ВВП к 2030 году и взять на себя ведущую роль в укреплении коллективной европейской безопасности, однако пока неясно, продолжит ли Стармер недавно начатую миссию консерваторов по ужесточению правил расходов НАТО.

Ранее на Западе заявили о провале саммита НАТО еще до его начала. Отмечается, что многие лидеры стран — членов альянса ослаблены внутренними проблемами, поэтому их заявления не будут иметь достаточную силу.

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      Дарья Балацкая
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