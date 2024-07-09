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07:22, 9 июля 2024Силовые структуры

Оценены шансы на УДО осужденной за терроризм российского режиссера

Беркович и Петрийчук могут подать на УДО весной 2026 года

Фото: Globallookpress.com

У театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов), осужденным к шести годам лишения свободы по уголовному делу об оправдании терроризма, есть шансы выйти из мест лишения свободы досрочно. Об этом сообщает РИА Новости.

Весной 2026 года они могут подать прошение об условно-досрочном освобождении (УДО). Согласно нормам Уголовного кодекса России, осужденные за тяжкое преступление вправе просить о смягчении наказания после отбытия половины от назначенного срока. При соблюдении условий, таких как положительная характеристика от администрации колонии, соблюдение правил, деятельное раскаяние, суд удовлетворяет ходатайства об УДО.

Второй Западный окружной военный суд приговорил Беркович и Петрийчук к шести годам лишения свободы каждую. При этом им зачли срок нахождения под стражей с 6 мая 2023 года по схеме один день в СИЗО равен одному дню в колонии, так как они признаны виновными в совершении преступления террористической направленности, в то время как осужденные по другим категориям преступлений проходят по схеме «день за полтора».

Защита намерена обжаловать приговор.

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      Любовь Ширижик
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