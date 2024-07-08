Защита обжалует шестилетний приговор Беркович и Петрийчук

Адвокат Карпинская: приговор Беркович и Петрийчук будет обжалован

Защита будет обжаловать шестилетний приговор театральному режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов), сообщила адвокат Ксения Карпинская. Ее слова приводит РБК.

Карпинская указала, что ее подзащитные совершенно не виновны, а в закрытой части судебных заседаний «ничего нового не было».

Ранее 8 июля Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам лишения свободы Беркович и Петрийчук по обвинению в оправдании терроризма. Вердикт суда совпал с требованием прокуратуры. Приговор вынес судья Второго Западного окружного военного суда Юрий Массин.

Дело было связано с постановкой спектакля «Финист — Ясный сокол», в котором рассказывалось о россиянках, которые заочно вышли замуж за представителей радикального исламизма и переехали в Сирию.

Обе подсудимые не признали вину. Беркович во время судебного заседания заявила, что поставила спектакль для профилактики терроризма. Режиссер подчеркнула, что испытывает к терроризму только осуждение или отвращение.

В защиту режиссера и драматурга выступал, в частности, советский и российский актер театра и кино Вениамин Смехов, допрошенный в качестве свидетеля. По его мнению, постановка «Финист — Ясный Сокол» не оправдывает терроризм, а предупреждает «о такой беде, как сочувствие террористам и врагам нашего Отечества».

