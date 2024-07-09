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17:15, 9 июля 2024Ценности

Популярная телеведущая ответила на насмешки о фотошопе на снимке в купальнике

Изображение: @teresagiudice

Популярная американская телеведущая и писательница Тереза Джудиче ответила на насмешки о фотошопе на снимке в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

52-летняя знаменитость отреагировала на негативные комментарии хейтеров, которые раскритиковали неудачное использование инструментов ретуши на совместном с телезвездой Ларсой Пиппен фото. Тогда подписчики обратили внимание на то, что их силуэты не соответствуют общему фону кадра.

Так, в свою очередь, Джудиче разместила в сторис фото (на момент написания новости оно было удалено), на котором женщины запечатлены в купальниках, стоя на Луне. При этом позади них расположена Земля. «Первые женщины на Земле!» — гласит подпись на сделанном поклонником телеведущей снимке.

В июне пользователи сети также подняли на смех наряд Терезы Джудиче. Тогда телеведущая посетила шоу «Смотри, что случилось в прямом эфире» («Watch What Happens Live») в обнажающем тело фиолетовом комбинезоне люксового бренда Mugler и остроносых туфлях серебристого цвета.

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      Мария Винар
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