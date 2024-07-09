Популярный актер раскрыл секрет рельефного тела

Популярный ирландский актер Пол Мескаль показал кубики пресса и раскрыл секрет достижения рельефной фигуры. На соответствующее интервью в Capital Radio обратило внимание Daily Mail.

Известно, что в настоящий момент знаменитость снимается в фильме «Гладиатор 2». Так, на размещенном снимке Мескаль предстал в гримерной комнате с обнаженным торсом, демонстрируя подтянутое тело. Данное фото разместил в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) его коллега, чилийско-американский актер Педро Паскаль.

По словам артистка, для достижения такой фигуры с ним работал профессиональный тренер, который подсказывал ему, что и когда есть. «Я думаю, что это просто побочный эффект. Ты должен усердно тренироваться, чтобы быть в таком фильме, и мне это вроде как понравилось. Конечно, в определенные моменты это становится утомительно», — признался он.

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