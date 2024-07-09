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19:34, 9 июля 2024Интернет и СМИ

Популярный российский комик назвал адом жизнь в другой стране

Стендап-комик Александр Малой заявил, что в Индии невозможно жить
Саша Малой

Саша Малой. Кадр: ДЖАРАХОВ / YouTube

Популярный российский стендап-комик Александр Малой высказался о жизни в другой стране. В подкасте блогера Эльдара Джарахова, доступном на YouTube, он назвал жизнь в индийском городе адом.

Малой уточнил, что ездил в Индию отдыхать. «Там жить невозможно, конечно. Дели — это ад, это адюшник. Это вообще каменные джунгли. Я не говорю про жить там, развиваться там. Отдыхать — *** [хорошо]. Жить — тяжело», — заключил он.

При этом юморист подчеркнул, что ему нравятся жители этой страны. Он заявил, что по менталитету индусы похожи на россиян.

Ранее российская юмористка и актриса Ирина Чеснокова, уехавшая из России в Турцию, раскритиковала жизнь в стране. Она заявила, что в Турции все делается «из говна и веток».

До этого бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, уехавший жить в Израиль, рассказал о трудностях эмиграции. Он признался, что после отъезда из России принимал антидепрессанты.

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