Прохор Шаляпин восхитился рязанской землей и прилег в поле

Прохор Шаляпин восхитился «красотами рязанской земли» и провел фотосессию во ржи

Российский певец Прохор Шаляпин побывал в Рязанской области и восхитился красотой данного региона. Об этом он сообщил в своем Telegram.

Артист выложил фотографии, на которых видно, как он стоит среди поля ржи. На нескольких снимках также показано, как он прилег на землю рядом с полевыми цветами, а на фоне — склон и река. «Красоты рязанской земли!» — подписал он пост.

Певец также рассказал, что съездил на фестиваль, посвященном народной песне и памяти композитора Александра Аверкина. Мероприятие проходило в Сасове.

В июле российский певец Прохор Шаляпин объяснил свою любовь к пожилым женщинам. Артист признался, что заводил отношения с пенсионерками ради поднятия медийности. Он отметил, что позднее стал заложником специфического образа.

Ранее автор детективных романов, сценаристка и переводчица Татьяна Устинова переехала жить в село Вятское под Ярославлем, которое официально признано самой красивой деревней России. Вятское также считается одним из самых живописных мест Ярославской области. В последние годы его реконструируют и превращают в центр притяжения. Здесь расположено множество гостиниц и ресторанов, а также хорошо сохранившиеся дома обычных крестьян.