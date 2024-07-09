Пугачева высказалась о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве

Пугачева написала о Боге после попадания ракеты в детскую больницу в Киеве

Народная артистка СССР Алла Пугачева опубликовала пост после попадания ракеты в детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Певица выложила в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографию пострадавшего ребенка на руках у женщины.

Под фото Алла Пугачева написала: «Бог терпелив, но всему есть предел».

Ранее стало известно, что на больницу «Охматдет» в Киеве упала ракета. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США умалчивают факт попадания ракеты украинской ПВО в больницу в Киеве, чтобы использовать ситуацию для новых поставок вооружений ВСУ.

