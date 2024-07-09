Пять человек погибли в столкновении маршрутки и грузового поезда в российском регионе

В Запорожской области пять человек погибли в столкновении маршрутки и поезда

Пять человек погибли в столкновении маршрутки и грузового поезда на железнодорожном переезде в районе села Новобогдановка Запорожской области. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, всего в маршрутке находились семь человек. Водителя и одного пассажира госпитализировали.

В свою очередь, глава Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута в Telegram уточнил, что авария произошла на переезде на трассе Москва — Симферополь. По его словам, микроавтобус ехал из Новомихайловки в сторону Крыма. «Люди ехали на операцию, были сопровождающие», — сказал Сигута.

Ранее в Благовещенске пятеро человек, четверо из которых дети, погибли в ДТП с пьяным водителем минивэна. Как рассказал очевидец, мужчина выехал на тротуар и сбил находившихся там пешеходов. В сети также появилось видео с места аварии, на котором видно разбросанные по дороге трупы.