Российская армия сорвала усиление передовых позиций ВСУ в двух районах

МО: группировка «Восток» сорвала усиление передовых позиций ВСУ в двух районах

Группировка «Восток» сорвала усиление передовых позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в двух районах. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Урожайного и Марфополя», — поведал Гордеев.

Накануне, 9 июля, в Минобороны сообщили об ударе по месту проведения совещания командования ВСУ. Кроме того, в течение суток также успешно поражены комплексы реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства, при помощи которых планировалась атака на территорию Крыма.

Днем ранее российские войска нанесли массированный удар по объектам украинской военной промышленности и авиационным базам ВСУ.