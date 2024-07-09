Российские специалисты изучат элементы управления сбитой ракеты Storm Shadow

Российские специалисты извлекли элементы управления ракеты Storm Shadow

Российские специалисты извлекли для изучения элементы системы наведения и управления сбитой крылатой ракеты Storm Shadow/ SCALP. Об этом РИА Новости сообщил инженер.

«Продолжается тщательное изучение сбитых ракет Storm Shadow/SCALP. На данный момент демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции», — уточнил он.

Специалист по работе с вооружением добавил, что в настоящее время изучаются схемы взрывателей и конструкций боевых частей, это необходимо для того, чтобы транспортировать боеприпасы и обезвреживать их за пределами населенных пунктов.

Ранее инженер пояснил, что российские специалисты смогут принять контрмеры для защиты от европейской ракеты Storm Shadow/SCALP после того, как изучат ее.

